Il Teatro La Ribalta accoglie di nuovo la compagnia Idea Live con "Alice nel Paese delle Meraviglie 1.5"

nel1.5 – Sotto la regia di Alessandro Tedesco, lo spettacolo trasforma l’incontro dicon i personaggi delin una grande festa, dove le convenzioni lasciano spazio alla fantasia e alla sorpresa. Il ritmo serrato della narrazione mantiene il pubblico sospeso tra realtà e immaginazione, rendendo ogni scena un’esperienza unica.Dopo 11 anni, Idea Live propone una versione ampliata e rinnovataDopo 11 anni di successi, lo spettacolo si presenta completamente rinnovato:cast, nuovi costumi e una maggiore attenzione all’interazione con il pubblico più giovane. Il cast, più che cambiato, è stato ampliato, con ogni personaggio affidato a un attore dedicato, per una resa ancora più coinvolgente. E per aggiungere magia alla magia, Aura Di Muro (in arte Aura Bolle) incanterà il pubblico con uno spettacolo di bolle di sapone, rendendo il personaggio del Brucaliffo ancora più incredibile.