Lopinionista.it - Il senso luminoso del buio nelle opere di Mar.Giancarlo Mariani, dove il Simbolismo incontra l’ironia NeoDada

Esistono artisti che hanno un atteggiamento riflessivo e intimista non solo verso i concetti che dalla vita si srotolano quotidianamente ma anche verso un’espressività che pertanto ha bisogno di osservare tutti gli aspetti delle pieghe che si nascondono oltre la realtà, anche e soprattutto quelli che non sono evidenti alla luce del giorno o con una gamma cromatica vivace e chiara; questi particolari interpreti dell’arte scelgono così di attraversare il, l’oscurità, intesa non come qualcosa di cupo o minaccioso piuttosto come una fase necessaria per raccogliere le idee e spingersi verso una più profonda consapevolezza di quelle sfaccettature intimiste ma funzionali a esortare un’immersioneprofondità del pensiero e della considerazione di ciò che ruota intorno all’essere umano. Il protagonista di oggi affronta esattamente le ombre, il negativo della pellicola della vita, per mettere in primo piano alcuni aspetti della società contemporanea che emergono attraverso una sottile ironia in virtù della quale quelmostra la sua luce funzionale a raggiungere una consapevolezza differente.