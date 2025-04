Europa.today.it - Il senatore che parla per 25 ore (senza pause) contro le "bugie" di Trump

Ildemocratico Cory Booker ha stabilito il record del discorso più lungo mai tenuto degli Stati Uniti dopo averto per più di 24 orele politiche messe in atto da Donald.Ildel New Jersey, 55 anni, ha iniziato are alle 19:00 (ora di Washington) di.