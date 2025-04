Ilfogliettone.it - Il Senato approva la semplificazione normativa, abrogati 30.709 atti prerepubblicani

Con un voto storico, l’aula delhato in via definitiva il disegno di legge che abroga 30.709normativi emanati tra il 1861 e il 1946. Un provvedimento epocale, voluto dal governo e guidato dalla ministra per le Riforme e laElisabetta Casellati, che segna un passo decisivo verso ladell’ordinamento giuridico italiano. L’zione è arrivata con 89 voti favorevoli, nessun contrario e 58 astensioni, suggellando un lavoro lungo e complesso che ha coinvolto esperti, ministeri e banche dati ufficiali.Un viaggio a ritroso nella storiaIl disegno di legge, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura, prevede l’abrogazione espressa e puntuale di migliaia diobsoleti o improduttivi di effetti, ma che fino a oggi hanno continuato ad appesantire il tessuto normativo nazionale.