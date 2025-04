Formiche.net - Il ritorno di Mariani in Mbda e le sfide future della missilistica europea

Lorenzoha (nuovamente) assunto il ruolo di Executive group director sales & business development, nonché managing director, diItalia, succedendo a Giovanni Soccodato.ritorna dunque inItalia dopo un periodo in Leonardo, dove ha ricoperto il ruolo di condirettore generale e direttore Business operations. La sua carriera include anche la direzioneDivisione elettronica per la difesa terrestre e navale di Leonardo. Dal 2017, ha ricoperto il ruolo di chief commercial officer, ceo di Leonardo International e membro del boardstessaItalia. Ora,risponderà direttamente a Eric Béranger, ceo di, ed entrerà a far parte del Comitato esecutivo dell’azienda. Suldi, Béranger ha commentato: “Sono felice di dare di nuovo il benvenuto ina Lorenzo