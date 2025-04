Ilgiorno.it - Il ritorno degli anti-maranza. Raid nel parchetto di Segesta: "Abbiamo cacciato i pusher"

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, quartiere San Siro, venerdì 28 marzo: una milizia del Movimentocrimine eArticolo 52 ha assaltato il parco dello spaccio di questo quartiere. I rondisti incappucciati con un blitz veloce e prepotente hanno fatto scappare a gambe levate una banda di circa 15 spacciatori nordafricani, che seminano il terrore e il panico nel quartiere. Le ronde si stanno moltiplicando a Milano. Il post, con tanto di video, è comparso sulla pagina Instagram "Notizie dal mondo", già utilizzata nelle scorse settimane per veicolare le immagini di agguati e pestaggi che sarebbero legati all’autoproclamato movimento "". Stando a quanto si scorge nei pochi secondi di filmato, girato in tarda serata, un gruppo di ragazzi vestiti di nero avrebbe messo in scena unin un’area verde della zona di San Siro per mandare via iche lo userebbero come avamposto per smerciare dosi.