Ilgiorno.it - "Il report di Trenord per il 2004 non rivela ritardi e soppressioni"

Leggi su Ilgiorno.it

Il rapporto relativo agli indicatori e i livelli minimi di trasparenza del servizio delle 42 tratte ferroviarie della Lombardia costantemente monitorate – che al superamento della soglia dello standard del 10% danno diritto a un indennizzo per i titolari di abbonamenti mensili e annuali – noncome siano andate le cose nel 2024. Ilindica infatti gli obiettivi annuali per le singole tratte ma al consuntivo con relativo bilancio figura solo un “n.d“. "Non riusciamo a capire che senso abbia rispettare la scadenza contrattuale della pubblicazione dei dati – commenta Franco Aggio, presidente dell’associazione MiMoAl che rappresenta i pendolari della Milano-Mortara – se poi i dati stessi non sono consolidati. L’unica cosa certa è una sensazione di presa in giro.è formalmente a posto perché pubblica i dati entro la scadenza fissata ma l’aspetto più importante, ovvero l’analisi delle cifre per valutare i servizi, non è disponibile perché non ancora certificato dalla Regione.