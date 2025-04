Ilgiorno.it - Il regalo dello zio i calci al pallone e i sogni di gloria

NegriUn caro zio mi reputava troppo introverso e decise che la miglior medicina per me fosse quella del. Avevo poco più di 6 anni e scarsissima praticastica. Un radioso sabato lo zio spuntò con un: maglia, calzoncini e calzettoni dell’Inter, più un paio di scarpe bullonate numero 31. Mi addobbò daatore e nemmeno vestizione di torero fu più liturgica. Qualche problema si ebbe con le calzature: in punta era rimasta, nascosta, la carta di imballaggio e nonostante sforzi sempre più penosi non mi riusciva di infilarle. "Ma che piedi hai?" sbuffava lo zio col calzascarpe. Risolto l’intoppo, fui gettato nella mischia. Davanti a me si aprivano i prati di Martesana, il verde ruminare lombardo da lì alla piramide bruna della Grigna e al gotico fiammeggiante del Resegone. Nel primo prato a tiro c’erano dei mammelucchi che correvano dietro a uno sferoide tutto bozzi, color del can che scappa.