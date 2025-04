Ilgiorno.it - Il prolungamento della M5. Capolinea al Parco?. Il sindaco Pilotto dice no

IlPaolorisponde all’associazione Hq e chiarisce: "Stiamo lavorando per ottenere l’intero tracciato delle fermate di metropolitana M5". Il primo cittadino non retrocede rispetto alle esigenze vissute dalla città di avere tutte le 7 fermate previste, facendo capire che si tenterà ogni strada possibile per scongiurare i sacrifici di tagli al tracciato, per quanto questi, allo stato dei fatti – e soprattutto delle finanze – non siano escludibili. Con questo fa capire che non sia da accreditare come verosimile, in questo momento, l’ipotesi di una metropolitana che arrivi soltanto al(tagliando le fermate del San Gerardo e deldel Polo istituzionale), come paventato ieri dagli attivisti di Hq facendo riferimento al presunto piano a cui starebbero lavorando in MM (secondo una fonte che loro citano come "qualificata e attendibile"), e che non sia questo il modo scelto per risparmiare sui 589 milioni di extracosti.