Il presidente di Barcellona LaPorta Slams La Liga e suggerisce che stanno cercando di destabilizzare il club

2025-04-02 16:13:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ildi, ??Joan, ha suggerito che Lastadi “” ildopo che i catalani sono stati accusati di non aver rispettato le regole del fair play finanziario.L’organismo di governo ha rilasciato una dichiarazione questa mattina secondo cui il limite di stipendio di Barca era stato ridotto dopo un flusso di entrate – la vendita di € 100 milioni di seggi VIP presso il rinnovato Camp Nou – è stata scontata dai loro ultimi account.Laha affermato che la transazione è stata precedentemente inclusa, consentendo aldi registrare Dani Olmo e Pau Víctor per la seconda metà della stagione.Laarrabbiata si scatenaafferma che ilpreparerà una risposta ufficiale quando gli avvocati delhanno esaminato a fondo il caso, ma è stato visibilmente arrabbiato quando gli è stato chiesto prima della semifinale della Copa del Rey della squadra, una seconda tappa contro l’Atletico Madrid stasera.