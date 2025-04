Oasport.it - Il piano ‘diabolico’ di Marc Marquez ad Austin e la rivelazione di Mike Webb

Ha fatto e sta facendo discutere il comportamento di, poco prima dal via in Texas. La decisione, a quanto pare, pianificata dallo spagnolo della Ducati di entrare ai box all’ultimo momento, a precedere lo start del GP di(USA), terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ha fatto un po’ storcere il naso rispetto allo spettacolo a cui si è assistito.Una strategia per cogliere di sorpresa gli avversari, in un contesto nel quale era stata dichiarata “gara bagnata”, ma la pista si stava asciugando sempre di più. Un“diabolico” quello del Cabroncito, come si evince dai dialoghi con il capotecnicoo Rigamonti e il team manager Davide Tardozzi.VIDEO DIALOGHI-RIGAMONTIUna condotta che ha costretto il Race Director,, a esporre la bandiera rossa e a ritardare la partenza del GP, dal momento che più di dieci piloti hanno seguito a ruotanella sua corsa ai box.