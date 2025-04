Iltempo.it - Il Pd si spacca anche sull'emendamento Pe

Il Pd , ancora una volta, si dividee armi. A dividerlo è l'ultimoPE a Strasburgo. Gori, Picierno e Gualmini votano "sì", mentre Zingaretti annuncia il suo voto contrario. Per quanto riguarda il fronte pro-difesa c'è la parte riformista, quella che ha sempre contestato la linea pacifista del Nazareno. «Siamo soddisfatti - dichiarano in una nota la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e l'eurodeputato dem Giorgio Gori - per il voto favorevole della nostra delegazione alla relazione relativa all'attuazione della politica di sicurezza e difesa comune. Con altri colleghi voteremogli emendamenti relativi al Libro biancoa Difesa europea e sul piano Von Der Leyen, convinti che rappresentino un primo necessario passo per la costruzione di una difesa comune europea.