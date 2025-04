Spazionapoli.it - “Il patto è stato rotto”, il Corriere del Mezzogiorno sgancia la bomba sul futuro di Conte: sarà addio al Napoli?

Leggi su Spazionapoli.it

Sono giorni molto caldi in casain chiave Scudetto e non solo. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul possibiledi Antonio. Antonioresterà al? Rispondere oggi è molto complesso, anche se ipotizzare un suo possibileresta molto difficile da comprendere. La stagione procede al meglio, il rapporto con i calciatori è ottimo, quindi la permanenza del tecnico appare scontata. In realtà, però, non sarebbe così. A mettere in “crisi” il tecnico sarebbero i rapporti e le scelte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale paga alcune decisioni sbagliate prese negli ultimi mesi.a fine stagione? La ricostruzione del CDMIldi Antoniocontinua ad essere in bilico, forse più del previsto. L’allenatore azzurro è reduce da un campionato molto esalante, motivo per il quale parlare dialdovrebbe essere quantomeno “sciocco”.