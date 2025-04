Lanazione.it - Il patrimonio artistico durante la guerra in un convegno di studi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 aprile 2025- Si terrà martedì prossimo a partire dalle 15,30 - nell’Aula Magna del Rettorato - una giornata didedicata al valore della Resistenza e dell’arte, con particolare riguardo all’operato di alcune figure di spicco che,la Secondamondiale, si adoperarono per la protezione delfiorentino e non solo. L’evento, promosso dal Circolo Piero Gobetti, s’intitola “Firenze – Resistenza ed Arte: le figure di Poggi, Procacci, Fasola, Siviero e Ragghianti” e vedrà riunitiosi, storici e rappresentanti di fondazioni culturali. La giornata, presieduta dallo storico Sandro Rogari, si aprirà con i saluti di Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, e di Roberto Badulato, segretario del Circolo Gobetti. “Credo sia doveroso affrontare questo tema proprio ora – anticipa la Rettrice -, mentre ci sono ancora guerre in corso nel mondo.