Il pasticcio della Croce Rossa. Istruttori poco istruiti, corsi nulli

senza qualifiche e firme falsificate.per usare il defibrillatore ed effettuare il massaggio cardiaco da annullare, in quanto effettuati da personale senza opportuna qualifica e che a queia volte non era nemmeno presenti. È una bufera quella che si è abbattuta lunedì sulladi Monza. La Commissione di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha emesso infatti un provvedimento a carico del Centro di formazione localeItaliana–Comitato di Monza in merito a una serie di presunti illeciti. La notizia, da ieri pubblicata sull’albo pretorio di Areu, è chara sin dal titolo: “Provvedimenticommissione Blsd a carico del Cdfl (Centro di formazione locale)Italiana - Comitato di Monza”. Sembrerebbe che appunto negli smesi alcuni deiaperti ai cosiddetti “laici” non avessero tutte le carte in regola.