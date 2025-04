Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento Ue discute della “drammatica situazione a Gaza”. Ma l’Aula di Strasburgo è deserta

Martedì sera aileuropeo, in sessione plenaria, ha discussonecessità di ristabilire immediatamente un cessate il fuoco e ottenere la liberazione degli ostaggi”. Dopo gli interventi di alcuni deputati che invocano un atteggiamento più risoluto nel condannare le uccisioni e le pratiche adottate da Israele nella Striscia, interviene Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione Ue.Débat sur #ce soir entre les sièges vides de l’hémicycle du parlement européen. pic.twitter.com/6mqgsLXNky— Rima Hassan (@RimaHas) April 1, 2025Ma il dibattito si svolge in un’Aula quasi, come documentano foto e filmati. A parte i tre-quattro deputati che sottopongono delle domande a Kallas non c’è praticamente nessuno.