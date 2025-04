Ilfoglio.it - Il Parlamento europeo ha dato l'ok a una risoluzione sulla difesa comune

L'Eurocamera ha approvato con 399 voti a favore, 198 contrari e 71 astenuti laannuale per il 2024 sull'attuazione della politica di sicurezza e dieuropea. Maggioranza e opposizione si sono divise. Favorevoli al testo gli eurodeputati di Forza Italia e del Partito democratico con l'eccezione dei due eurodeputati indipendenti Cecilia Strada e Marco Tarquinio. Astenuta l'intera delegazione di Fratelli d'Italia. Contrari invece la Lega, il M5s e Avs. In particolare il Pd, che tre settimane fa si era spaccato sul voto al piano di riarmo Ue (con 11 astensioni e 10 voti a favore), questa volta ha votato compatto: la linea del partito di Elly Schlein è quella di dire no alla "corsa al riarmo dei singoli 27 stati" ma sì al alla relazione nel suo complesso, benché contenga anche un via libera al piano di riarmo.