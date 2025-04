Lanazione.it - Il padre di Ilaria Sula: “Mia figlia era sparita, Samson mi abbracciò dispiaciuto”. L’orrore e quei messaggi sospetti

Terni, 2 aprile 2025 – Si chiamavae aveva appena 22 anni. La studentessa uccisa con diverse coltellate e rinchiusa in una valigia dall’ex fidanzato, il 23enne Mark Antony, sarebbe dovuta tornare a casa sabato. La sua famiglia l’aspettava a Terni, dove i suoi vivono da tempo. Ma l’attesa si è trasformata nel peggiore degli incubi. Flamur, ildi, racconta: "L'ultima volta che abbiamo sentitoera martedì e ci ha detto che sarebbe tornata a casa sabato. Lei viveva con le amiche a Roma, dove frequentava l'università. Quella è stata l'ultima telefonata, poi abbiamo ricevuto deidal suo cellulare – racconta l’uomo in un'intervista in onda il 2 aprile alle 21.20 su Rai Tre – Era come se fosse stata miache scriveva: 'Ciao pa', non ti preoccupare.