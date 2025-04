It.insideover.com - Il Nyt e la guerra per procura contro la Russia tramite l’Ucraina

Il New York Times rivela retroscena inediti del sostegno Usa alin un corposo dossier nel quale si spiega che è andato ben oltre l’invio di armi e il supporto di intelligence. Quanti hanno aderito alla narrazione mainstream in effetti potrebbero avere più di una sorpresa nello scoprire che tutto ciò conferma in pieno quel che finora tutti i media mainstream hanno bollato come propaganda russa: quella ucraina è unaperla.Guerre perpassate e presentiCosì, infatti, il NYT: “è stata, in un contesto più ampio, una rivincita in una lunga storia di guerre pertra Stati Uniti e: in Vietnam negli anni ’60, in Afghanistan negli anni ’80, in Siria tre decenni dopo”.In realtà, i paragoni sono del tutto inappropriati. L’invasione del Vietnam fu contrastata dae Cina solo in modalità difensiva e solo dopo che l’esercito statunitense ebbe a estendere laal Vietnam del Nord, loro alleato, essendo in precedenza il confronto limitato ai soli Vietcong, che non godevano del supporto delle due potenze (lo rivelerà lo stesso New York Times con i Pentagon Papers).