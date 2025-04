Thesocialpost.it - Il nemico numero di Trump? È l’Italia. Quando il sovranismo si piega agli interessi stranieri

Donaldparlerà questa sera. E lo farà, come sempre, con la voce dell’America che si chiude, che si difende, che combatte con i dazi anziché con il dialogo. Annuncerà nuove tariffe contro l’Europa, ma a pagare il prezzo più alto sarà ancora una volta.Il problema non è Bruxelles, che pure ha le sue colpe. Il problema è chi in Italia continua a illudersi chesia un alleato. Chi lo chiama “amico” solo perché mostra i muscoli, chi si ostina a scambiare il nazionalismo americano per un fronte comune contro le élite globali. È una mistificazione pericolosa, che oggi si scontra con i numeri e i fatti.colpisce doveè più forte: moda, cibo, auto, farmaceutica. Colpisce il nostro export, colpisce le nostre imprese, colpisce il lavoro. È un attacco diretto al cuore produttivo del nostro paese.