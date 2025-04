Quotidiano.net - Il mistero di Virginia Giuffre: l'ordinanza restrittiva e le accuse di violenza domestica

Roma, 2 aprile 2025 – Emergono nuovi dettagli sui recenti avvenimenti della vita di, la donna che accusò pubblicamente il principe Andrea – fratello di re Carlo III – di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, mentre faceva parte del giro di prostituzione internazionale di Jeffrey Epstein. Lo scorso 24 marzo, la 41enne è stata vittima di un incidente stradale, che l'avrebbe lasciata con una presunta insufficienza renale e una prognosi di vita di appena quattro giorni. Tale ricostruzione – raccontata in un post sui social nei qualisi mostrava con numerosi lividi e il volto tumefatto – è stata messa in discussione dalla polizia e dai medici. Le forze dell'ordine hanno infatti sottolineato ieri che il tamponamento è stato "un incidente minore", che non aveva fatto registrare feriti o ricoverati.