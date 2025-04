Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ragazzo ha usato la mia lima per i piedi per grattugiare il formaggio, poi l’ha versato sulla pasta”: la fidanzata inorridita dalla cena disgustosa

Brandon Griffiths, fidanzato di Suzy Day, è arrivato dal Galles per sorprenderla in occasione del suo compleanno e anniversario. Nell’ultima sera del suo soggiorno, la coppia ha deciso di sfidarsi in una gara di cucina. Griffiths ha preparato unacon salsiccia piccante e mozzarella, senza accorgersi di usare laper idellaperil.Una volta pronto il pasto, i due si sono seduti a mangiare, ma la vera sorpresa è arrivata quando Day ha notato, nel lavandino, un oggetto familiare: un pezzo diaccanto alla suaper i, che usa per la pedicure. La confusione è iniziata quando Day ha fatto notare a Griffiths la stranezza e lui, divertito, ha scherzosamente commentato: “Un foot-uccine extra piccante, credo”.Ma subito dopo, Day ha avvertito un forte dolore allo stomaco, e ha pensato di aver mangiato qualcosa di contaminato.