Il mio nuovo Patek Philippe preferito è anche il più essenziale

ci ricorda che la vera bellezza si cela nella semplicità assoluta. Mentre tutti si lasciano affascinare da lussuosissimi modelli pieni di ingegnose complicazioni e da orologi da scrivania davvero unici, perdonami se dedico un momento per celebrare la più semplice delle novità presentate al Watches and Wonders da: ilref. 6196P-001.Appartenente alla linea Calatrava, la collezione di eleganti orologi da sera inaugurata nel 1931 con la mitica referenza 96, il 6196P-001 incarna la purezza del design. Un modello da 38 mm in platino, privo di qualsiasi complicazione: nessun calendario, nessun ripetitore di minuti, nessun fuso orario. Solo l’ora, perché la vera essenza di questo Calatrava è la straordinaria eleganza della sua sobrietà.Se osservi il 6196P-001 e lo confronti con il leggendario vintage 96, oggi più richiesto che mai, è facile intuire da dove attinga la sua eleganza senza tempo.