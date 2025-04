Calciomercato.it - Il Marsiglia a San Siro, discorsi aperti con Milan e Inter

Leggi su Calciomercato.it

Possibile nuovo asse di mercato trao e. Ecco cosa sta succedendo e quali calciatori possono essere coinvoltiC’è grande attesa per il calcio d’inizio di, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Un match che sarà seguito a Sanda oltre 65mila tifosi.Ila Sancon(LaPresse) – Calciomercato.itSugli spalti è atteso anche Benatia, Direttore sportivo del. Per l’ex difensore della Juventus sarà un’occasione per fare una chiacchierata sia con ilche con l’. Le attenzioni principali saranno su Luis Henrique che tanto piace ai nerazzurri.In casa rossonera, invece, facile pensare a come le parti potrebbero parlare del riscatto di Ismael Bennacer. Difficile capire se l’algerino continuerà a giocare con l’OM: il calciatore, nonostante la grande stima da parte del club e di Roberto De Zerbi continua ad essere condizionato dai diversi problemi fisici.