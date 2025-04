Bergamonews.it - Il logopedista, figura professionale che può aiutare anche adulti e anziani

Leggi su Bergamonews.it

Sempre più spesso sentiamo parlare di logopedia, soprattutto se si tratta di bambini o di ragazzi. È ormai noto il ruolo di questanella risoluzione dei disturbi del linguaggio in età prescolare, ed è riconosciuto il suo intervento nella diagnosi e nel trattamento delle difficoltà negli apprendimenti scolastici, come la lettura e la scrittura.Tutto vero. Il termine “logopedia”, infatti, deriva dal greco logos “discorso” e paideia “educazione”; dunque ilè colui che educa, o in alcuni casi ri-educa, all’apprendimento del linguaggio. Se ci pensiamo però, difficoltà nell’utilizzo del linguaggio possono comparirein altre fasi della vita, in modo più o meno improvviso, e in conseguenza ad eventi traumatici di diversa eziologia. Neglie negli, ad esempio, la perdita parziale o totale dell’utilizzo della parola (dettaafasia) si può verificare come conseguenza di Ictus, traumi cranici o neurochirurgia.