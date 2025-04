Il Liberation Day è arrivato | i dazi di Trump da oggi come funzionano le tariffe universali

Leggi su Open.online

Il Giorno della Liberazione è, mercoledì 2 aprile, Donaldlancerà la madre di tutte le battaglie commerciali: i nuoviche dovrebbero inaugurare un’«età dell’oro» per l’America. Oppure far crollare l’economia globale. Il presidente viene descritto dai mediaancora impegnato a mettere a punto il progetto, la cui portata e il cui contenuto restano ancora misteriosi. «La spogliazione dell’America sarà finita. Le nuoveentreranno in vigore immediatamente», ha fatto sapere la portavoce Karoline Leavitt. Appuntamento alle 16 ora locale negli Usa, le 22 in Italia.Un’unica tassa del 20%?Tra le ipotesi c’è che gli Usa impongano un’unica tassa del 20% su tutte le importazioni. Sarebbe una soluzione draconiana e pericolosa. Si parla poi di differenziare iin base ai paesi di provenienza, oppure di imposte progressive a gruppi di Stati in base al surplus commerciale.