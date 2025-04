Quotidiano.net - Il lavoro cresce. Anche per i giovani. Disoccupazione ai minimi dal 2007

Leggi su Quotidiano.net

Tasso di occupazione al top al 63% e tasso diaidopo aprile, al 5,9%: i dati Istat di febbraio raccontano di un mercato delvivace,se l’Italia resta fanalino di coda in Europa. Gli occupati raggiungono quota 24 milioni 332mila, mentre i disoccupati si attestano a un milione 517mila, circa la metà di quelli che erano stati registrati nel 2016. Il tasso dile crolla poi al 16,9%, il dato più basso dall’inizio delle serie storiche (2004). Numeri che soati con soddisfazione dalla ministra del, Marina Calderone, come risultato che "premia le politiche sull’occupazione del Governo". A febbraio si è registrato un aumento di 47mila occupati su gennaio, grazie alla crescita delle donne al(+84mila) mentre per gli uomini c’è stata una riduzione (-37mila).