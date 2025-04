Il governo Meloni chiederà un’altra proroga sul Pnrr | Ma non su asili nido sanità e ferrovie al Sud

Leggi su Open.online

Torna ad accendere il dibattito nell’emiciclo della Camera dei deputati il Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Durante il question time di oggi, 2 aprile, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha annunciato che verrà chiesta una rimodulazione del Piano, precisando però che essa «non riguarderà le case di comunità (strutture sanitarie territoriali ndr), glie gli investimenti ferroviari nel sud Italia». La dichiarazione arriva in risposta alle numerose interrogazioni presentate dalle forze di opposizione, che hanno chiesto all’Esecutivo chiarimenti sul cronoprogramma del Piano, soprattutto alla luce della relazione presentata la scorsa settimana dalla Corte dei Conti. Il documento evidenziava infatti i ritardi nella realizzazione degli interventi previsti dal, sottolineando come «permangano alcune criticità che necessitano di un’attenzione costante e di interventi mirati, soprattutto in vista della scadenza del Piano fissata a giugno 2026».