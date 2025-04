Il giornalista di Sky Sports conferma il serio interesse dell’Arsenal nel vincitore della Premier League; Concrete Talks già tenuti

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Mikel Arteta spera di portare un nuovo n. 9 (foto di Ryan Pierse/Getty Images)L’Arsenal dovrebbe avere una finestra di trasferimento estiva “importante” con un focus speciale per aumentare il loro attacco andando nella prossima stagione. La loro accusa di titolo Questa campagna è stata deragliata in modo enorme a causamancanza di aggressori in forma dopo che il club ha subito una crisi di infortunio davvero negativo che ha visto diversi aggressori chiave feriti per lunghi periodi tra cui Bukayo Saka.Con il club che non ha rafforzato l’attacco a gennaio nonostante il bisogno disperato di Arteta, il Liverpool è riuscito a estendere il comando in cima alla capacità di 12 punti.Mentre il titolo sembra essere fuori di mano, continuano a accumulare pressione sui rossi, mentre battevano una dura squadra del Fulham grazie aldi Saka al suo ritorno da un infortunio.