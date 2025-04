Ilfoglio.it - Il gioco delle tre carte del Pd: Schlein dice sì alla difesa europea, ma no al Rearm

Svolta, il Pd cambia tattica e gioca in. La delegazione del Partito democratico al Parlamento europeo sarebbe infatti orientata a votare in favorerelazione sulla politica di sicurezza e dicomune dell’Ue al voto oggi a Strasburgo. La delegazione dem, in accordo col Nazareno, si distinguerà su alcuni emendamenti interni su debito comune eUe, ma ha scelto di sostenere comunque il testo finale sulla politica didella Commissione. La decisione sarebbe arrivata al termine di un lunga riunione di delegazione tenuta questa mattina a Strasburgo in seguito a ripetuti contatti con la segreteria nazionale. Incerto il voto dei candidati indipendenti Strada e Tarquinio. Nella bozza di testo congiunto presentato da Socialisti, liberali e popolari, la maggioranza Ue conferma un chiaro sostegno "all'aumento dei bilanci e degli investimenti nellada parte degli stati membri dell'Ue" e sifavorevole "a un aumento significativo degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore".