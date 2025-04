Thesocialpost.it - Il Fisco italiano contro Zuckerberg: l’accusa è di aver evaso 877 milioni

Meta non ha saldato i conti con il. Il gigante tecnologico fondato da Markha scelto di non aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate per la procedura di accertamento con adesione, lasciando scadere il termine di pagamento previsto per marzo senza saldare il debito.Le autorità italiane accusano Meta di nondichiarato un imponibile di quasi 4 miliardi di euro tra il 2015 e il 2021, con una evasione fiscale dell’Iva superiore a 887di euro. La compagnia statunitense non ha, quindi, sistemato la sua situazione fiscale, e potrebbe trovarsi a dover affrontare azioni legali nelle sedi competenti. Inoltre, sul fronte penale, potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio per due direttori di Meta Platforms Ireland Limited, la divisione irlandese responsabile delle operazioni in Italia.