Il fiorentino Christian a L'Eredità. Ecco come è andata la sua 'ghigliottina'

Firenze, 2 aprile 2025 – All’ultimo secondo del gioco che doveva decidere chi sarebbe andato a puntare il montepremi finale ha dato la risposta quasi sussurrando, per poi diventare quasi incredulo una volta che il conduttore Marco Liorni gli ha detto che sì, “Maccio Capatonda” era proprio la risposta esatta alla domanda su quale fosse il nome d’arte dell’attore comico Marcello Macchia. E così allafinale della puntata di martedì 1 aprile de L’Eredita, il popolare preserale di RaiUno, c’è andato il. Giovane impiegato, da poco addetto al recupero crediti, con due passionila musica (suona la batteria da diversi anni) e lo sport, in particolare l’arte marziale del muay thai: questo il profilo del concorrente che ha scalzato dalla ghigliottina finale un altro toscano, il lunigianese Gabriele Paolini, che in pochi giorni ha vinto la bellezza di 275mila euro in gettoni d’oro indovinando due ‘ghigliottine’ su otto giocate in sedici serate, una da 75mila e una da 200mila euro.