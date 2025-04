Lanazione.it - Il ’Festival del lavoro’. Così gli ex studenti danno la mano ai giovani

Gli exoffrono la loro esperienza nel mondo del lavoro per aiutare ia compiere scelte consapevoli per il loro futuro. Su questo è stato costruito un evento a Città della Pieve. E’ il terzo anno che l’Associazione LIceAli (associazione exdei licei pievesi) e l’istituto di istruzione superiore Italo Calvino di Città della Pieve, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, promuovono ildel. La manifestazione si svolgerà il 4 e 5 aprile nella Sala Grande di Palazzo della Corgna. "Un evento – spiegano gli organizzatori - che pone al centro il lavoro perché è fondamento della vita riconosciuto dalla Costituzione, genera sostentamento e dignità, definisce la propria identità sociale. Il lavoro, dunque, si pone come base esistenziale e progresso collettivo.