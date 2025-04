Il dolore del fratello di Ilaria | Perché lo ha fatto?

Leggi su Open.online

«Non riusciamo a darci una spiegazione.lo ha? Non capiamolo ha, lo sa solo lui». Queste le parole all’Ansa di Leon, ilminore diSula, la studentessa ventiduenne uccisa a Roma. Il giovane è arrivato nella Capitale con alcuni parenti. «Ho parlato conl’ultima volta due settimane faera venuta a trovarci a Terni – ricorda – Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei». Quanto all’ex fidanzato di lei, fermato, dice: «Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati».Il cordoglio dall’Università La Sapienza «È con immenso sgomento eche apprendiamo della tragica morte diSula, studentessa della nostra Università – dichiara la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – A nome di tutta la comunità della Sapienza ci stringiamo alla famiglia a cui desidero far arrivare il mio abbraccio e quello di tutto l’Ateneo.