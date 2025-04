Quifinanza.it - Il decreto Indennizzi balneari slitta ancora, crescono le tensioni con il Governo

La questionein Italia è tutt’altro che risolta, con l’approvazione attesa delche è stata fattare di qualche giorno per maggiori approfondimenti. Il provvedimento, pensato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Mef, sarebbe dovuto essere approvato nella giornata del 31 marzo 2025, ma ilha deciso di prendersi alcuni giorni in più per discuterecon le Regioni, i Comuni e le associazioni di categoria. Ilin questione, si ricorda, ha la finalità di delineare i criteri di calcolo degliper i gestori uscenti che, nel rispetto dei termini, saranno a carico dei subentranti. Il testo, tuttavia, non sarebbestatosottoposto alle parti interessate, con l’incontro promesso dal ministro Matteo Salvini con iche non è statoconvocato.