Iodonna.it - Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa di alcune complicazioni in seguito a una polmonite. Anni fa gli era stato diagnosticato un cancro alla gola

Leggi su Iodonna.it

Lutto nel mondo del cinema: è morto Val Kilmer, attore famoso per i ruoli in Top Gun e The Doors. Aveva 65. A dare la notizia è stata la famiglia. Il, stando a quanto riferito dfiglia Mercedes al New York Times, èdiina unafa gli eraun. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Addio GiovPaoli, è morto il primo figlio di Gino: aveva 60› È morto il papà di Carlo Cracco, Bertillo.