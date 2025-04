Ilgiorno.it - Il cuore di Agrate batte per la Birmania: "Aiutiamoli come il nostro padre Vismara"

Un filo rosso unisceBrianza allae il sindaco lancia l’appello: "Aiutiamo la popolazione colpita dal terremoto attraverso le raccolte fondi del Pime, della Croce Rossa e della Caritas". Simone Sironi ripercorre il rapporto fra la città e il paese del Sud Est asiatico al quale un importante concittadino,Clemente, ha dedicato la vita. Il sacerdote è stato beatificato nel 2011, dopo una lunga mobilitazione della comunità. Nato qui nel 1897, Clemente era missionario proprio del Pontificio Istituto delle missioni estere dal 26 maggio 1923. Partito per lail 2 agosto dello stesso anno vi morì il 15 giugno 1988 a Mongping, l’ultima delle sei parrocchie da lui fondate, con un solo ritorno in Italia alcuni mesi nel 1957. Cordiale e ottimista, sempre sorridente, se ne è andato a 91 anni "senza invecchiare", dicevano i suoi confratelli perché,scriveva lui stesso, "la vecchiaia incomincia quando ti accorgi che non sei più utile a nessuno".