Anteprima24.it - Il crollo del Benevento, neanche l’intelligenza artificiale saprebbe spiegarlo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ il trend del momento, la trasformazione delle immagini, soggettive o panoramiche, con l‘intelligenzaattraverso una delle app più in voga del momento.E allora è a quella che ci affidiamo per provare a capire cosa è accaduto aldalla gara col Catania a oggi.Quale tracollo si è verificato per passare dalla vetta alla sesta piazza, dalla 22 giornata al derby contro l’Avellino. Dodici gare che hanno allargato il divario fino ai 17 punti attuali dalla prima della classe. Ovviamente si tratta di un calcolo tarato dopo la cancellazione di Turris e Taranto.Servirebbeper spiegare l’involuzione tecnico-tattica di una squadra che segnava a valanga e che adesso non vede la porta anche quando si spalanca davanti, che prende gol sempre nella stessa maniera, che implode con un progetto fatto di tantissimi giovani che, adesso, vengono usati con meno frequenza.