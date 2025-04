Gamberorosso.it - “Il cinema non è un pezzo di vita, è un pezzo di torta”. Così il cibo è stato il protagonista occulto dei film di Alfred Hitchcock

Leggi su Gamberorosso.it

Hitch, che aveva iniziato la sua carriera nel 1925, cento anni fa, e realizzato oltre 50 lungometraggi e circa 300 teleper la televisione – fra cui quei cult usciti nella serie “presents”- era un raffinato appassionato di cucina e aveva sempre il tavolo prenotato nei migliori ristoranti del mondo. Ma quella che amava di più era la sua cucina e quella della moglie Alma. Cucinava personalmente per i suoi ospiti (e ogni into trovava il suo menu su carta sottile e pregiata ritagliata a forma di bara) e immancabilmente inseriva ilnei suoi.Carne o pesce? Ma niente uova, please!La gran passione diera la carne, soprattutto il roast beef, poi arrosti, bistecche e costolette di agnello. Pesce sì ma solo sogliole di Dover, che si faceva spedire in aereo da Londra e cucinava alla griglia, mentre detestava le aragoste.