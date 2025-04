Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ritrova un grande amore. A Bolzano c’è Castori: quanti ricordi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando Fabrizioincrocia il bianconero inevitabilmente si apre il cassetto dei. Non sarà diverso sabato, a, settima volta, tra campionato e coppa, che l’uomo di Tolentino si troverà ad affrontare ilda avversario: 4 sconfitte e 2 vittorie, mai un pareggio. Con i suoi quasi 71 anni, li compirà a luglio,è il decano dei tecnici della serie B. Gran parte dei colleghi hanno una carta di identità di almeno dieci anni più giovane e se l’età non conta, ma quello che vale è l’esperienza, anche qui c’è poco da parlare.si è seduto in panchina per la prima volta a 26 anni, nel 1980 anno di nascita del Alessio Dionisi attuale tecnico del Palermo. In carriera ha conquistato dieci promozioni mettendo insieme 46 panchine in serie A, 567 in B, e più di 300 tra C1 e C2 per un totale di 871 gettoni tra i professionisti.