Lanazione.it - Il bar dove si è fermato il tempo. Marisa, 86 anni, da mezzo secolo dietro il bancone

San Casciano dei Bagni (Siena), 2 aprile 2025 –Zamperini compirà a breve 86e da oltre 50 ogni mattina all’alba scende ad aprire il suo bar, in questo momento l’unico aperto a Celle sul Rigo. Lei questo lavoro lo porta avanti come una missione, con professionalità e dedizione. E con un tocco di eleganza visto che il caffè lei e la sua fidata collaboratrice Dina, classe ’43, lo servono in un vassoio con il centrino di pizzo. Come vanno gli affari,? “Come vuoi che vadano. l’importante è fare pari. Diciamo che la mattina a partire dalle 6 preparo le colazioni agli operai che vanno a lavorare. Durante la giornata oltre ai caffè si vendono i gelati, qualche bicchiere di vino e la sera alle 21,30 chiudo, dopo la visita dei soliti affezionati. Una volta non bastavano i tavolini per accomodare tutti i cellesi che venivano a giocare a carte ma adesso non c’è più nessuno.