Il 5 aprile in piazza contro le armi e per la salute pubblica: due eventi contemporanei ma non in conflitto

Sabato prossimo si intrecciano due iniziative altamente significative: la manifestazione convocata dal M5S, con l’adesione di un ampio schieramento pacifista,le spese per ledecise dalla Commissione Europea con il sostegno dei governi nazionali e le iniziative che, come ogni anno, verranno realizzate in decine di città per la giornata di azionela commercializzazione delladel 5. Due giorni dopo, lunedì 7in occasione della Giornata mondiale della, la rete “Lanon è in vendita” e l’”European Public Service Union” porteranno la loro voce direttamente a Bruxelles.La coincidenza temporale tra la manifestazione di Romaun’economia di guerra e le iniziative per lache costelleranno la penisola è ovviamente casuale e dipende dal calendario, ma, lungi dal costituire una contraddizione, dà visibilità ad un’oggettiva convergenza sui contenuti e sugli obiettivi.