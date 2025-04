Liberoquotidiano.it - "Ictus? No, cos'ha veramente Lacerenza"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lui lo conosce bene. Per questo Giuseppe Cruciani è una fonte più che affidabile, quasi certa, su Davide. Il titolare della Gintoneria, da alcune settimane agli arresti domiciliari (come la sua socia ex ed compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi) per il giro milionario di escort e cocaina che aveva la sua base operativa proprio nel locale notturno di via Napo Torriani a Milano, martedì avrebbe accusato une per questo ricoverato. Intervenuto a La Zanzara, il programma di Radio 24 che conduce in coppia con David Parenzo e che ha visto propriospesso protagonista in questi ultimi anni a suon di dichiarazioni roboanti ed esagerate sul proprio sregolato stile di vita, Cruciani ha rivelato la verità sulle condizioni dell'imprenditore: "non ha avuto nessun