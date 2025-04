Iltempo.it - I Tafazzi tutti pazzi per i dazi

Come nel famoso proverbio «Per fare un dispetto alla moglie.» iall'italiana si tirano martellate da soli. A sinistra sembrano godere del rischio che l'Europa governata da socialisti e verdi da due legislature si prenda una legnata dall'America che la maggioranza di Bruxelles non ha il peso politico per trattare. E pur di accusare Giorgia Meloni e il governo italiano, gli unici che stanno costruendo un vero tavolo di trattativa non tanto con Donald Trump ma con la sua idea di America, quel MAGA che ha come primo obiettivo dare ala percezione che gli Usa sono tornati al centro dello scacchiere mondiale, godono di un ruolo di debolezza che hanno costruito proprio loro. Dall'altra parte a destra c'è imbarazzo perché sembra quasi che Trump debba governare a Washington pensando ai cavoli nostri qui in Italia.