I risparmi che l’Europa pretende (dai nostri conti bancari)

Per l’occasione si sono inventati una definizione molto glamour: «restyling finanziario». Io non sapevo che i mieiavessero bisogno di un restyling. Semmai credevo che ci fosse la necessità di metterli al sicuro dai crace pure dalle idee predatorie di certi governi che, come accadde in passato con Giuliano Amato e con Romano Prodi, sono sempre pronti a dare l’assalto alla diligenza dei contribuenti. Ma la parola presa in prestito dalla moda, che letteralmente si può intendere come rinnovamento del look, dietro al sound piacevole e moderno nasconde un disegno preciso: servirsi deicorrenti e degli investimenti finanziari degli italiani per usarli a piacimento dell’Unione europea. Non contenta di aver fatto collassare con la transizione energetica interi settori produttivi, a cominciare da quello dell’automobile (è recente la notizia che Audi licenzierà 7.