I punti da difendere per Matteo Berrettini nel ranking ATP sulla terra rossa

Inizierà con una settimana di ritardo rispetto al 2024 l’annatabattuta di, il quale lo scorso anno conquistò tre tornei, tutti di categoria ATP 250, su questa superficie: Marrakech, che non ha difeso, Gstaad e Kitzbuhel, entrambi nella breve parentesi tra erba e cemento nordamericano di fine luglio.In totale, dunque,dovrà750battuta: sebbene lunedì prossimo l’azzurro perderà i 250 di Marrakech, potrà scartare gli zeri di Madrid, Roma e Roland Garros, ma prima potrà guadagnare ulterioriper ila Montecarlo e Monaco di Baviera.L’azzurro, infatti, in questa stagione non difenderà altribattuta: nel 2024 fu eliminato al primo turno a Montecarlo, torneo in cui aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale, poi a seguiresaltò Madrid, Roma ed il Roland Garros, tornando a giocare direttamente nei tornei sull’erba.