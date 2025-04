I pubblici ministeri per appellarsi al licenziamento del caso di stupro di Dani Alves

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-02 18:03:00 Il web non parla d’altro:Ispagnoli sono destinati a fare appello a una sentenza giudiziaria che ha annullato la condanna perdell’ex calciatore internazionale brasiliano, tre volte vincitore della Champions League con Barcellona, ??è stato dichiarato colpevole l’anno scorso di aver violentato una giovane donna in un bagno di una discoteca spagnola nel 2022. È stato condannato a quattro anni e mezza di prigione.Tuttavia, venerdì, una corte d’appello del Barcellona ha annullato il verdetto iniziale, citando incoerenze e contraddizioni nel processo di.La corte ha stabilito che non c’erano prove sufficienti per dimostrare la sua colpa oltre ogni ragionevole dubbio.La Corte d’appello ha anche descritto l’accusatore come un “denunciante inaffidabile”, affermando che la sua testimonianza “differiva in particolare” dalle riprese video catturate prima che lei eentrassero in bagno, dove sosteneva che l’ha costretta a fare sesso non consensuale.