I "maestri dell'arte della cucina italiana" premiati a Palazzo Chigi. Lollobrigida: «Orgogliosi delle nostre eccellenze» (video)

Un riconoscimento ai grandi interpreti dell’enogastronomia: è il premio “Maestro”, istituito dal governo e celebrato per la prima volta oggi, nel cortile d’onore dicon una cerimonia cui hanno partecipato il premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura eSovranità alimentare, Francesco. “Nessuno fin qui aveva pensato a un modo per valorizzare il contributo di chi con la sua opera, con il suo ingegno, con la sua passione, con la sua competenza, esalta ogni giorno il prestigio”, ha spiegato Meloni, sottolineando l’importanza di “ringraziare questi simboli, questi patrioti, questi ambasciatori per il servizio che rendono alla nostra Nazione”.Per il premio l’istituto poligrafico Zecca dello Stato ha realizzato una medaglia di bronzo, una spilla e un fregio che sono stati consegnati a otto personalità che rappresentano le punte di diamante di altrettanti settori.