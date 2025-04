Formiche.net - I guai di Marine Le Pen nascono da un’indagine Olaf del decennio scorso. L’opinione di Butticè

Leggi su Formiche.net

Il 31 marzo 2025, il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato nove deputati o ex deputati al Parlamento europeo e diversi assistenti parlamentari per appropriazione indebita di fondi dell’Unione europea. Tra questi, la leader del Rassemblement National e potenziale candidata alla presidenza della Repubblica Francese,Le Pen. Nei dibattiti planetari che sono seguiti a questa dura condanna (soprattutto per il fatto che, sebbene la sentenza sia solo di primo grado, e quindi appellabile, sia già esecutiva l’ineleggibilità per ben cinque anni, quindi oltre le elezioni presidenziali del 2027) pochi hanno osservato due cose.La prima è che i fatti e le indagini dai quali è scaturito il giudizio risalgono a unfa.La seconda è che, nonostante le critiche che, sull’onda della guerra ibrida di cui è oggetto l’unitá europea da anni (ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina, e della seconda elezione di Donald Trump), le istituzioni europee, pur essendo lontane dalla perfezione, hanno dimostrato di avere propri anticorpi per reagire e lottare contro corruzioni e frodi che attentano agli interessi finanziari dell’Ue.