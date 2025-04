Laverita.info - I giudici: «Sulla Le Pen sentenza nel 2026»

La Corte d’appello di Parigi annuncia i tempi per la decisione: in caso di esito favorevole, quindi, la leader sovranista potrà correre per l’Eliseo nel 2027. Intanto il magistrato che l’ha giudicata è stato messo sotto scorta per le minacce. Domenica Rn in piazza.